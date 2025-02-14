В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен конфликт между пешеходом и патрульным полицейским. Инцидент произошел в час пик на проспекте Сатпаева в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что мужчина мешал движению на дороге и оказал сопротивление сотруднику полиции. По решению суда его арестовали на 25 суток и оштрафовали на 27 524 тенге.

Как выяснилось, инцидент произошел 13 февраля в 17:57. Патрульный полицейский заметил двух граждан, выяснявших отношения рядом с автомобилем Toyota Prado с включенными аварийными огнями.

"В ходе проверки установлено, что пешеход 1998 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, мешал движению, грубо оскорблял водителя Toyota Prado и размахивал руками", — сообщили в полиции.

Когда полицейский попытался урегулировать ситуацию, мужчина не подчинился законным требованиям и оказал сопротивление.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РК:

ст. 667 ч. 1 (неподчинение законному требованию сотрудника полиции);

ст. 434 ч. 2 (мелкое хулиганство);

ст. 440 ч. 1 (появление в общественном месте в нетрезвом виде);

ст. 615 ч. 1 (создание препятствий для движения транспорта).

До суда мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания.