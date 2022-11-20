Драка на избирательном участке и вброс. Новые фейки появились в Сети

Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось видео, на котором видны вброшенные пачкой бюллетени в урне для голосования, передаёт BaigeNews.kz.

Команда stopfake.kz проверила видео и выяснила: оно снято не в Казахстане.

"На самом деле этот ролик был записан еще весной 2019 года в Украине. Его оригинал можно найти на YouTube", — отмечают эксперты.

В полной версии даже можно разглядеть флаг Украины, висящий на стене, и герб на урнах для голосования. Позже, уже осенью 2019 года, это видео распространяли уже в Рунете с подписью о том, что нарушение было зафиксировано в Санкт-Петербурге.

Всё это говорит о том, что ролик не имеет к Казахстану никакого отношения.

Также команда разоблачителей фейков высказалась ещё об одном скандальном видео, которое распространяли уже в Telegram.

Это запись с камеры видеонаблюдения, установленной на избирательном участке. На кадрах видно, как присутствующие затевают драку, а тем временем некий мужчина вбрасывает в урну целую пачку бюллетеней.

Эксперты также доказали, что эти кадры сняты не в Казахстане.

В подписи к видео утверждается, что оно снято 20 ноября на одном из казахстанских избирательных участков. На самом деле эта запись появилась в Сети в 2018 году. Именно тогда она и была сделана на одном из избирательных участков в Дагестане.

В подписи к оригиналу видео сказано, что нарушения были зафиксированы в Махачкале на участке 1126.

Таким образом и это видео не имеет никакого отношения к Казахстану.