Драка на дороге в Астане: суд арестовал одного из участников
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Мужчин, устроивших драку на проезжей части, осудили в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям.
Правонарушители вину признали полностью.
"Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до 15 суток. При наложении взыскания суд учёл характер правонарушения, посягающего на общественный порядок, связанный с безопасностью дорожного движения, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность. А. признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут взысканию в виде ареста сроком на 10 суток", - сообщили в суде.
Гражданин К. является военнослужащим. Во время драки он находился при исполнении служебных обязанностей. В связи с этим суд признал его виновным и направил материалы дела по месту прохождения службы для наложения дисциплинарного взыскания.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее видео драки появилось в соцсетях.
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