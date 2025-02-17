Конфликт, вспыхнувший на борту рейса Pegasus Airlines из Антальи в Астану, привёл к экстренной посадке в Эрзуруме и крупным финансовым последствиям для его участников, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 14 февраля. По данным турецкого паблика Clash Report, ссора вспыхнула между парой из Украины и двумя казахстанками из-за политических разногласий. Спор быстро перерос в драку, вынудив пилотов принять решение об экстренной посадке.

"Пара из Украины и две пророссийские казахстанки подрались на борту рейса Pegasus Airlines Анталья — Астана. Самолёт совершил вынужденную посадку в Эрзуруме. Всех четверых доставили в больницу, а затем передали полиции", — сообщает @clashreport.

После инцидента авиакомпания Pegasus Airlines предъявила зачинщицам драки требование о компенсации ущерба. Согласно данным турецких СМИ, вынужденная посадка и дозаправка самолёта обошлись в 120 тысяч долларов США.

Пока неизвестно, будут ли пассажиры привлечены к уголовной ответственности.