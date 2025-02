Конфликт, вспыхнувший на борту рейса Pegasus Airlines из Антальи в Астану, привёл к экстренной посадке в Эрзуруме и крупным финансовым последствиям для его участников, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 14 февраля. По данным турецкого паблика Clash Report, ссора вспыхнула между парой из Украины и двумя казахстанками из-за политических разногласий. Спор быстро перерос в драку, вынудив пилотов принять решение об экстренной посадке.

После инцидента авиакомпания Pegasus Airlines предъявила зачинщицам драки требование о компенсации ущерба. Согласно данным турецких СМИ, вынужденная посадка и дозаправка самолёта обошлись в 120 тысяч долларов США.

Пока неизвестно, будут ли пассажиры привлечены к уголовной ответственности.

Ukrainian couple and two pro-Russian Kazakh women got into a fight over politics on a Pegasus Airlines flight from Antalya to Astana.



The plane made an emergency landing in Erzurum, where all four were taken to the hospital before being handed over to the police.



The… pic.twitter.com/eMykthfms7