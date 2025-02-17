Драка на борту самолёта: казахстанкам грозит штраф в 120 тысяч долларов
Драка произошла из-за политики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Конфликт, вспыхнувший на борту рейса Pegasus Airlines из Антальи в Астану, привёл к экстренной посадке в Эрзуруме и крупным финансовым последствиям для его участников, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 14 февраля. По данным турецкого паблика Clash Report, ссора вспыхнула между парой из Украины и двумя казахстанками из-за политических разногласий. Спор быстро перерос в драку, вынудив пилотов принять решение об экстренной посадке.
"Пара из Украины и две пророссийские казахстанки подрались на борту рейса Pegasus Airlines Анталья — Астана. Самолёт совершил вынужденную посадку в Эрзуруме. Всех четверых доставили в больницу, а затем передали полиции", — сообщает @clashreport.
После инцидента авиакомпания Pegasus Airlines предъявила зачинщицам драки требование о компенсации ущерба. Согласно данным турецких СМИ, вынужденная посадка и дозаправка самолёта обошлись в 120 тысяч долларов США.
Пока неизвестно, будут ли пассажиры привлечены к уголовной ответственности.
Ukrainian couple and two pro-Russian Kazakh women got into a fight over politics on a Pegasus Airlines flight from Antalya to Astana.— Clash Report (@clashreport) February 16, 2025
The plane made an emergency landing in Erzurum, where all four were taken to the hospital before being handed over to the police.
The… pic.twitter.com/eMykthfms7
Самое читаемое
- Арестованные по делу Шерзата празднуют в ИВС: видео прокомментировали в полиции
- Димаш и китайская певица Гун Линна решились на уникальный музыкальный эксперимент
- "Бежали как потерпевшие": потолок торгового центра обрушился в Экибастузе
- Неизвестные устроили потоп в селе Алматинской области
- Пожар повышенного ранга опасности тушат в Алматы