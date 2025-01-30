  • 30 Января, 00:13
  • BAIGENEWS

Драка между прокурорами и налоговиками в Атырау: Один из участников в коме

По данному факту начато расследование.

Сегодня, 00:06
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 00:06
Сегодня, 00:06
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Фото: pixabay.com

28 января в ресторане Атырау произошел пьяный конфликт между сотрудниками транспортной прокуратуры и руководством Департамента государственных доходов области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аtyrau online.

Около полуночи пьяная словесная перепалка переросла в драку. В ходе драки госслужащих заместитель руководителя ДГД получил удар в голову. Пострадавший был доставлен в областную больницу, где врачи оценивают его состояние как тяжелое - мужчина впал в кому.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Расследование обстоятельств и причин конфликта продолжается. Также транспортный прокурор и руководитель ДГД не отвечают на звонки, их приемные остаются недоступными. Департамент полиции обещал коментарий.

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