28 января в ресторане Атырау произошел пьяный конфликт между сотрудниками транспортной прокуратуры и руководством Департамента государственных доходов области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аtyrau online.

Около полуночи пьяная словесная перепалка переросла в драку. В ходе драки госслужащих заместитель руководителя ДГД получил удар в голову. Пострадавший был доставлен в областную больницу, где врачи оценивают его состояние как тяжелое - мужчина впал в кому.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Расследование обстоятельств и причин конфликта продолжается. Также транспортный прокурор и руководитель ДГД не отвечают на звонки, их приемные остаются недоступными. Департамент полиции обещал коментарий.