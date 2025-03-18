Драка до комы: в здании акимата произошел жестокий инцидент
В здании акимата Сырымского района, в ЗКО, жестоко подрались двое мужчин.
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В ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района произошла жестокая драка между двумя мужчинами. В результате конфликта 44-летний пострадавший получил тяжелые травмы и впал в кому, передаёт BaigeNews.kz.
По данным департамента полиции Западно-Казахстанской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Все участники и свидетели происшествия установлены и допрошены.
В управлении здравоохранения порталу "Мой Город" сообщили, что пострадавшего экстренно прооперировали в районной больнице, после чего санавиация доставила его в Городскую многопрофильную больницу. В данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Расследование уголовного дела продолжается. В полиции отказались комментировать, действительно ли драка произошла внутри здания акимата. Также неизвестно, являются ли участники конфликта государственными служащими — в департаменте агентства по делам госслужбы заявили, что не располагают такой информацией.
В акимате Западно-Казахстанской области пообещали позже уточнить детали инцидента, однако до районного акимата журналистам дозвониться не удалось.
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