В ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района произошла жестокая драка между двумя мужчинами. В результате конфликта 44-летний пострадавший получил тяжелые травмы и впал в кому, передаёт BaigeNews.kz.

По данным департамента полиции Западно-Казахстанской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Все участники и свидетели происшествия установлены и допрошены.

В управлении здравоохранения порталу "Мой Город" сообщили, что пострадавшего экстренно прооперировали в районной больнице, после чего санавиация доставила его в Городскую многопрофильную больницу. В данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Расследование уголовного дела продолжается. В полиции отказались комментировать, действительно ли драка произошла внутри здания акимата. Также неизвестно, являются ли участники конфликта государственными служащими — в департаменте агентства по делам госслужбы заявили, что не располагают такой информацией.

В акимате Западно-Казахстанской области пообещали позже уточнить детали инцидента, однако до районного акимата журналистам дозвониться не удалось.