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  • Драгоценные металлы, фирмы-однодневки, предметы искусства — чего коснутся поправки в Налоговый кодекс РК
dknews.kz Сегодня, 14:00
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Фото: dknews.kz

Драгоценные металлы, фирмы-однодневки, предметы искусства — чего коснутся поправки в Налоговый кодекс РК

Комитет по финансам и бюджету мажилиса парламента Республики Казахстан рассмотрел законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, сообщает BaigeNews.kz.

В рамках проекта закона предлагается, в том числе:

- внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса;

- стимулирование развития производства путем предоставления льгот по налогу на добавленную стоимость для отдельных отраслей;

- совершенствование налогового администрирования, в том числе путем сокращения сроков возврата НДС с 155 календарных дней до 75 рабочих дней.

На рассмотрение рабочей группы поступило более 300 поправок к проекту закона. Депутаты утвердили следующие основные изменения и дополнения.

  1. Из проекта закона исключены нормы по установлению новых видов платежей в бюджет, по пересмотру ставок некоторых действующих сборов и плат в бюджет.
  2. С 1 января 2018 года исключается порог в размере 0,35-кратного месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на дату начисления компенсационных выплат для работников в случаях, когда их работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков. Размер выплат будет определяться в пределах норм, установленных коллективным, трудовым договорами и (или) актом работодателя в соответствии Трудовым кодексом Республики Казахстан.
  3. С 1 января 2023 по 1 января 2028 года освобождаются от НДС обороты по реализации бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, произведенных на территории Республики Казахстан.
  4. 1 января 2023 по 1 января 2026 года освобождаются от НДС при импорте произведения искусства, ввозимые негосударственными музеями. Перечень таких произведений искусства будет утверждаться уполномоченным органом в области культуры по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
  5. С 1 января 2024 года устанавливаются ставки платы за пользование видами животных, являющимися объектами рыболовства, вылавливаемыми в промысловых и научных целях, видами рыб и водных животных из Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения, с установлением для них ставок платы на изъятие, соответствующих данной группе.
  6. С 1 января 2023 года внесены изменения в статьи 190, 231, 232, 249, 250 и 251 Налогового кодекса, в связи с применением с 1 января 2023 года по страховой деятельности нового международного стандарта финансовой отчетности в целях урегулирования вопросов налогообложения при исчислении корпоративного подоходного налога.
  7. С 1 января 2023 года до 1 января 2025 года освобождаются от уплаты индивидуального подоходного налога физические лица при получении единовременной компенсации (премии) в размере 10 процентов от суммы вклада по депозитам, размещенным в национальной валюте (тенге), финансируемая за счет средств, в том числе, АО "Казахстанский фонд устойчивости" – дочерней организации Нацбанка Республики Казахстан.
  8. С 1 января 2023 года в статье 712-1 Налогового кодекса расширяется перечень видов деятельности, ограничивающих осуществление инвестиционных проектов по Соглашению об инвестициях.
  9. С 1 января 2023 года в статье 714-1 Налогового кодекса пересматриваются условия для заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах с юридическим лицом. Одним из основных из них является снижение ранее определенного размера по инвестированию со 150 миллионкратного до 75 миллионкратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января года обязательства юридического лица. Аналогичные нормы будут предусмотрены в статье 295-3 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
  1. Из проекта закона исключены нормы, связанные с введением должной осмотрительности.
  2. С 1 января 2023 года в статьи 19, 95, 96, 118, 120-1, 145, 402 и 412 Налогового кодекса вносятся поправки по камеральному контролю путем применения электронных счетов-фактур (далее – ЭСФ). С октября 2019 года проводится пилотный проект по ограничению выписки ЭСФ по компаниям с высокой степенью риска.

Введение этих поправок не будет оказывать влияние на благонадежных налогоплательщиков, так как в орбиту выявления, прежде всего, попадут "обнальные" предприятия и фирмы "однодневки".

  1. С учетом обсуждения на заседаниях рабочей группы доработаны нормы проекта закона в части введения единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса, применяющего специальные налоговые режимы. В целях приведения в соответствие с вышеуказанными нормами в отраслевое законодательство будут вноситься изменения и дополнения.
  2. С 1 января 2023 года предусматриваются фискальные преференции в отношении сложных нефтегазовых проектов (морских, сложных на суше и газовых проектов) в рамках улучшенного модельного контракта.
  3. С 1 января 2023 года в пункте 4 статьи 246 Налогового кодекса исключается ограничение для вычетов по вознаграждениям, выплачиваемым по ценным бумагам, держателем которых является Единый накопительный пенсионный фонд.
  4. Доработана редакция абзаца третьего подпункта 22) пункта 2 статьи 225 Налогового кодекса в целях нивелирования рисков совершения возмездных сделок между энергопередающими организациями для ухода от годового налогообложения.
  5. С 1 января 2022 года до 1 января 2023 года в пункте 1 статьи 243 Налогового кодекса предусматривается уменьшение налогового обязательства субъектов крупного предпринимательства на сумму ущерба, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Также с 1 января 2022 года уточняется пункт 2 статьи 404 Налогового кодекса.
  6. С 1 января 2022 года дополняется подпункт 1) пункта 1 статьи 331 Налогового кодекса в части включения парковочных мест в перечень имущества, по которым имущественный доход возникает при реализации в течение года с момента возникновения права собственности.
  7. С 1 января 2023 года дополняется пункт 8 статьи 331 Налогового кодекса в части включения таможенных платежей и утилизационного сбора в цену (стоимость) приобретения при определении имущественного дохода.
  8. С 1 января 2023 года освобождается от налога на добавленную стоимость при реализации субъектами производства драгоценных металлов аффинированного серебра субъектам производства ювелирных и других изделий.
  9. С 1 января 2023 года в целях недопущения неэффективного и необоснованного применения льгот, а также для исключения реализации импортного сырья без переработки, пункт 1 статьи 399 Налогового кодекса дополняется новым подпунктом 20, предусматривающим освобождение от НДС ввоза сырья и (или) материалов для производства пестицидов, включенных в перечень товаров импорта, которые освобождаются от НДС.
  10. Уточнена норма проекта закона по освобождению с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года от уплаты сбора за первичную регистрацию для седельных тягачей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, годом выпуска до 7 лет.
  11. Во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, о необходимости в целях легализации автомобилей, ввезенных до 1 сентября текущего года, установления единого сбора за их утилизацию и первичную регистрацию в размере не превышающем 200-250 тысяч тенге, предлагается установить пониженную ставку сбора в размере 200 000 тенге при регистрации указанной категории автомобилей.
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#Налоговый кодекс #изменения в законе #Мажилис
BaigeNews.kz
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