Драгоценные металлы, фирмы-однодневки, предметы искусства — чего коснутся поправки в Налоговый кодекс РК

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Комитет по финансам и бюджету мажилиса парламента Республики Казахстан рассмотрел законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, сообщает BaigeNews.kz.

В рамках проекта закона предлагается, в том числе:

- внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса;

- стимулирование развития производства путем предоставления льгот по налогу на добавленную стоимость для отдельных отраслей;

- совершенствование налогового администрирования, в том числе путем сокращения сроков возврата НДС с 155 календарных дней до 75 рабочих дней.

На рассмотрение рабочей группы поступило более 300 поправок к проекту закона. Депутаты утвердили следующие основные изменения и дополнения.

Из проекта закона исключены нормы по установлению новых видов платежей в бюджет, по пересмотру ставок некоторых действующих сборов и плат в бюджет. С 1 января 2018 года исключается порог в размере 0,35-кратного месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на дату начисления компенсационных выплат для работников в случаях, когда их работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков. Размер выплат будет определяться в пределах норм, установленных коллективным, трудовым договорами и (или) актом работодателя в соответствии Трудовым кодексом Республики Казахстан. С 1 января 2023 по 1 января 2028 года освобождаются от НДС обороты по реализации бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, произведенных на территории Республики Казахстан. 1 января 2023 по 1 января 2026 года освобождаются от НДС при импорте произведения искусства, ввозимые негосударственными музеями. Перечень таких произведений искусства будет утверждаться уполномоченным органом в области культуры по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию. С 1 января 2024 года устанавливаются ставки платы за пользование видами животных, являющимися объектами рыболовства, вылавливаемыми в промысловых и научных целях, видами рыб и водных животных из Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения, с установлением для них ставок платы на изъятие, соответствующих данной группе. С 1 января 2023 года внесены изменения в статьи 190, 231, 232, 249, 250 и 251 Налогового кодекса, в связи с применением с 1 января 2023 года по страховой деятельности нового международного стандарта финансовой отчетности в целях урегулирования вопросов налогообложения при исчислении корпоративного подоходного налога. С 1 января 2023 года до 1 января 2025 года освобождаются от уплаты индивидуального подоходного налога физические лица при получении единовременной компенсации (премии) в размере 10 процентов от суммы вклада по депозитам, размещенным в национальной валюте (тенге), финансируемая за счет средств, в том числе, АО "Казахстанский фонд устойчивости" – дочерней организации Нацбанка Республики Казахстан. С 1 января 2023 года в статье 712-1 Налогового кодекса расширяется перечень видов деятельности, ограничивающих осуществление инвестиционных проектов по Соглашению об инвестициях. С 1 января 2023 года в статье 714-1 Налогового кодекса пересматриваются условия для заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах с юридическим лицом. Одним из основных из них является снижение ранее определенного размера по инвестированию со 150 миллионкратного до 75 миллионкратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января года обязательства юридического лица. Аналогичные нормы будут предусмотрены в статье 295-3 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Из проекта закона исключены нормы, связанные с введением должной осмотрительности. С 1 января 2023 года в статьи 19, 95, 96, 118, 120-1, 145, 402 и 412 Налогового кодекса вносятся поправки по камеральному контролю путем применения электронных счетов-фактур (далее – ЭСФ). С октября 2019 года проводится пилотный проект по ограничению выписки ЭСФ по компаниям с высокой степенью риска.

Введение этих поправок не будет оказывать влияние на благонадежных налогоплательщиков, так как в орбиту выявления, прежде всего, попадут "обнальные" предприятия и фирмы "однодневки".