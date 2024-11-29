Дождливая погода со снегопадами и гололёдом будет в Казахстане на выходных

В Казахстане на выходных с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В северной части страны пройдёт снег.

"В южных регионах осадки - 30 ноября, 1 декабря на юге и юго-востоке, в горных районах, сильные осадки (дождь, снег) и гололёд", - рассказали синоптики.

Лишь на западе страны на фоне повышенного атмосферного давления будет преобладать спокойная погода без существенных осадков.

"По республике ожидаются туманы и усиление ветра", - добавили в "Казгидромете".

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать от погоды этой зимой.