Дождливая погода со снегопадами и гололёдом будет в Казахстане на выходных
Об этом сообщается в прогнозе погоды на ближайшие трое суток.
Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50Сегодня, 15:50
131Фото: pixabay.com
В Казахстане на выходных с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В северной части страны пройдёт снег.
"В южных регионах осадки - 30 ноября, 1 декабря на юге и юго-востоке, в горных районах, сильные осадки (дождь, снег) и гололёд", - рассказали синоптики.
Лишь на западе страны на фоне повышенного атмосферного давления будет преобладать спокойная погода без существенных осадков.
"По республике ожидаются туманы и усиление ветра", - добавили в "Казгидромете".
Резких изменений в температурном фоне не ожидается.
Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать от погоды этой зимой.
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