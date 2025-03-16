Казгидромет объявлил штормовое предупреждение в 11 регионах Казахстана. По прогнозам синоптиков, 17 марта на большей части страны установится сухая погода, но на севере и северо-западе пройдут осадки в виде дождя и снега. Кроме того, в нескольких областях прогнозируется сильный ветер, гололёд, туман и даже пыльная буря, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане утром и днём прогнозируются дожди, ночью и утром возможно образование гололеда и тумана. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются осадки, днем — дождь. В этих районах возможен туман и гололед, а ветер разгонится до 25 метров в секунду. В Кокшетау днем также пройдет дождь, дороги покроются гололедом, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

В области Улытау туман накроет западные, северные и восточные районы.

В Карагандинской области, помимо тумана, на дорогах возможен гололёд, а в западной и северной частях региона ветер усилится до 18 метров в секунду.

В Костанайской области ночью в северных районах пойдет дождь со снегом, возможен гололед. Днем осадки сменятся дождем, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

В Атырауской области ночью и утром в западных и южных районах опустится густой туман, а ветер разгонится до 20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области на севере ночью и утром также ожидается туман, в Усть-Каменогорске ситуация будет аналогичной.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе и севере пройдут осадки в виде дождя и снега, днем они сменятся дождем. В этих районах возможен туман и гололед, а ветер усилится до 28 метров в секунду. В Петропавловске также прогнозируются осадки и порывы ветра до 28 метров в секунду.

В Жамбылской области с 17 по 19 марта туман окутает северные и горные районы, а ветер достигнет скорости 20 метров в секунду. В Таразе возможен туман.

В Павлодарской области на западе и севере ожидается туман и гололед, такая же ситуация прогнозируется и в областном центре.

В Мангистауской области днем на западе и в центре региона поднимется пыльная буря, а ночью и утром на юге опустится туман. В Актау также ожидается пыльная буря, ветер усилится до 20 метров в секунду.

В Актюбинской области на востоке ночью и утром возможен туман, а ветер разгонится до 20 метров в секунду.

Жителям и гостям этих регионов рекомендуется соблюдать осторожность, особенно на дорогах, и учитывать погодные условия при планировании поездок.