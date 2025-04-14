В нескольких областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, грозы, туман и порывистый ветер. Жителей призывают быть особенно осторожными и следить за обновлениями, передаёт BaigeNews.kz.

Осадки: дождь со снегом, гроза и ветер прогнозируются в Алматинской области.

Сильный дождь, гроза и ветер – в Мангистау.

Дождь со снегом, туман, гроза и ветер ожидаются в СКО, области Абай, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.

Ветер и заморозки – в Актюбинской области.

Гроза и ветер – в области Улытау.

Пыльная буря и ветер стали причинами штормового предупреждения в Кызылординской области.

Туман и заморозки – в ЗКО.

Гроза, туман и ветер прогнозируются в Жамбылской области.

Туман и ветер – в Акмолинской области.

В области Абай также ожидаются подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с балок, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. При этом возможны разливы и подтопления.