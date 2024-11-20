Дожди со снегом и метели принес в Казахстан Северо-западный циклон

На территорию Казахстана заходит новый Северо-западный циклон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Он будет смещаться в восточном направлении и принесет с собой осадки в виде дождя и снега.

"Временами пройдут сильные осадки, ожидаются гололедные явления, в северной половине страны прогнозируются метели", - рассказали синоптики.

С 22 ноября западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона, который принесет погоду без осадков.

"По республике также ожидаются туманы и порывистый ветер. Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется", - добавили в "Казгидромете".

Ранее стало известно, что на востоке Казахстана стало опасно ходить в горы.