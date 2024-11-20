Дожди со снегом и метели принес в Казахстан Северо-западный циклон
Об этом сообщается в прогнозе погоды на ближайшие три дня.
Сегодня, 17:03
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Сегодня, 17:03Сегодня, 17:03
65Фото: РГП "Казгидромет"
На территорию Казахстана заходит новый Северо-западный циклон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Он будет смещаться в восточном направлении и принесет с собой осадки в виде дождя и снега.
"Временами пройдут сильные осадки, ожидаются гололедные явления, в северной половине страны прогнозируются метели", - рассказали синоптики.
С 22 ноября западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона, который принесет погоду без осадков.
"По республике также ожидаются туманы и порывистый ветер. Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется", - добавили в "Казгидромете".
Ранее стало известно, что на востоке Казахстана стало опасно ходить в горы.
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