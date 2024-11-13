  • 13 Ноября, 18:42
  • BAIGENEWS

Дожди, снегопады и усиление ветра ожидаются в Казахстане

Сегодня, 18:13
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spb.aif.ru Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
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Фото: spb.aif.ru

В Казахстане, согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений погоды на 14 ноября, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдет снег, на западе, северо-западе осадки  в виде дождя и снега, на юго-востоке страны сильный снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Только юго-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

"По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке, в центре с метелью, на юге, юго-востоке, в центре, днем на северо-западе – гололед, в центре, на юге, юго-востоке страны – туман", - говорится в сообщении синоптиков.

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