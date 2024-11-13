Дожди, снегопады и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Сегодня, 18:13
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Сегодня, 18:13Сегодня, 18:13
81Фото: spb.aif.ru
В Казахстане, согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений погоды на 14 ноября, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдет снег, на западе, северо-западе осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке страны сильный снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".
Только юго-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
"По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке, в центре с метелью, на юге, юго-востоке, в центре, днем на северо-западе – гололед, в центре, на юге, юго-востоке страны – туман", - говорится в сообщении синоптиков.
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