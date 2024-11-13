Дожди, снегопады и усиление ветра ожидаются в Казахстане

В Казахстане, согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений погоды на 14 ноября, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдет снег, на западе, северо-западе осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке страны сильный снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Только юго-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.