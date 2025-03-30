Дожди, снег и туман ожидаются в некоторых регионах Казахстана в последний день марта
В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.
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По прогнозам "Казгидромета", 31 марта Казахстан останется под влиянием обширного антициклона, благодаря которому в большинстве регионов сохранится сухая погода. Однако на юге, юго-востоке и западе страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки: ночью снег с дождем, днем дождь, передаёт BaigeNews.kz.
На востоке и юго-востоке усилится ветер, на востоке возможна пыльная буря, а на западе, юге, юго-востоке и в центре прогнозируется туман.
В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.
В Акмолинской области на западе и севере прогнозируется юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. В Кокшетау скорость ветра достигнет 15 м/с.
В Атырауской области днем на западе, юге и востоке региона ожидается пыльная буря. Юго-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. В Атырау порывы ветра составят 15-18 м/с.
В Западно-Казахстанской области восточный и юго-восточный ветер на западе и юге региона усилится до 15-20 м/с.
В Актюбинской области юго-восточный и южный ветер днем на западе и юге достигнет 15-20 м/с.
В Алматинской области ночью и утром в южных и горных районах ожидается туман.
В области Жетысу на востоке прогнозируется восточный ветер с порывами 15-20 м/с.
В Костанайской области юго-западный и западный ветер днем на востоке региона усилится до 15-20 м/с.
В Мангистауской области днем на западе, северо-востоке и в центре прогнозируется пыльная буря. Юго-восточный ветер усилится до 17-22 м/с. В Актау порывы ветра достигнут 17-22 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе возможны осадки, днем ожидается дождь. Юго-западный ветер на западе и юге региона усилится до 15-20 м/с.
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