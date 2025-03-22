По прогнозам Казгидромета, снег, сильный ветер, гололёд и грозы накроют сразу несколько регионов страны. Синоптики предупреждают: день обещает быть непростым, особенно для автомобилистов и жителей районов, подверженных подтоплениям, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане с утра на дорогах будет скользко — ожидается гололедица.

В Акмолинской области ветер разгонится до 20 м/с, а ночью и утром возможен густой туман.

На востоке страны в Восточно-Казахстанской области дождь и снег чередуются с туманом и гололёдом. Уровень воды в реке Улан уже превысил критическую отметку, и в некоторых районах возможны подтопления.

В Карагандинской области туман и гололёд осложнят ситуацию на севере и востоке, а на юге пойдут осадки. В Жезказгане ветер может усилиться до 15 м/с.

На юге в Мангистауской области дожди зальют сразу несколько районов. В Туркестанской области ожидаются грозы, а порывы ветра могут достигать 20 м/с. В Шымкенте и Туркестане днём пройдут дожди.

В Кызылординской области ожидается туман, а северные и центральные районы ощутят на себе порывы ветра до 20 м/с.

На севере и востоке Актюбинской области тоже будет туман, а в южных районах поднимется ветер.

В Абайской области на юге днём пройдёт дождь, возможен гололёд. Туман накроет восток и центр региона.

В Жамбылской области ночь принесёт осадки на западе и в горах, а днём дождь распространится на другие районы. В Таразе возможна гроза.

В Жетісу усилится ветер, а в районе Алакольских озёр порывы достигнут 28 м/с.

В Павлодарской области утренние часы принесут метель и гололёд на севере и востоке, а ночью туман накроет южные районы.

В Северо-Казахстанской области ночью пойдёт снег, а днём его сменят метель и гололёд. В Петропавловске ветер может разогнаться до 25 м/с.

В Атырауской области дожди пройдут в южных районах, в самом Атырау осадки будут кратковременными.

В Ұлытау ночью снег и дождь ожидаются на юге, а утром и днём туман накроет север региона. В Жезказгане ветер усилится до 15 м/с.