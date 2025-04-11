Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

С прохождением атмсоферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере страны осадки (дождь, снег).

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 12 апреля в Костанайской, 13-14 апреля в Акмолиснкой, 14 апреля в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в областях Абай, Жетісу, 14 апреля в области Ұлытау. По республике ожидается туман.

Ночью 12 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской, 12-14 апреля в Актюбинской, 13-14 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской обалстях прогнозируются заморозки 1-3 градуса.

Температурный фон днем: