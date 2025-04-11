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Дожди, снег и похолодание: прогноз погоды по Казахстану в выходные

Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 апреля.

Сегодня, 14:33
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Дожди, снег и похолодание: прогноз погоды по Казахстану в выходные Сегодня, 14:33
Сегодня, 14:33
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Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

С прохождением атмсоферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере страны осадки (дождь, снег).

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 12 апреля в Костанайской, 13-14 апреля в Акмолиснкой, 14 апреля в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в областях Абай, Жетісу, 14 апреля в области Ұлытау.   По республике ожидается туман. 

Ночью 12 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской, 12-14 апреля в Актюбинской, 13-14 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской обалстях прогнозируются заморозки 1-3 градуса.

Температурный фон днем:

  • На западе страны повышение от 13-20 до 17-23 тепла.
  • На юго-западе повышение от 15-20 до 22-27 тепла.
  • На северо-западе повышение от 8-15 до 12-20 тепла.
  • На севере, в центре понижение от 20-25 до 10-15 тепла.
  • На востоке понижение от 23-29 до 12-20 тепла.
  • На юге понижение от 28-33 до 23-28 тепла.
  • На юго-востоке понижене от 23-33 до 18-25.

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