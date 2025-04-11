Дожди смывают дома в Актюбинской области
В поселке Кенкияк кирпичные двухэтажки начали разваливаться прямо на глазах.
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В Актюбинской области, в посёлке Кенкияк, ситуация становится по-настоящему тревожной. После затяжных дождей старые кирпичные дома начали буквально сыпаться — на головы жителей и прохожих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
Дома, построенные ещё в советское время для нефтяников, уже давно просят капремонта. Но сейчас это не просто про эстетический дискомфорт — речь идёт о жизни и безопасности людей.
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Кровля пришла в негодность настолько, что даже небольшой дождь приводит к потопам в квартирах. А фасад и вовсе разрушается, передаёт BaigeNews.kz.
Жители своими силами ставят ограждения, чтобы хоть как-то обезопасить проходящих мимо.
"Мы боимся выходить на улицу. Смотрим вверх, а не под ноги", - делится одна из жительниц дома, где куски стены уже попадали на детскую площадку.
Чиновники разводят руками: по закону, ремонт - на плечах самих собственников. Бюджет, как говорится, не резиновый.
Но есть и лучик надежды. Аким Кенкиякского сельского округа Куанышбек Серикжанов сообщил, что 6 из 38 домов удалось отремонтировать за счёт спонсорской помощи от нефтяной компании. Сейчас власти снова пытаются договориться с инвестором, чтобы продолжить работы.
"Мы ведём переговоры с крупнейшей нефтяной компанией района. Если договоримся, то отремонтируем ещё часть домов", - заявил аким.
На сегодня в Кенкияке - 38 двухэтажек, все они в той или иной степени требуют ремонта.
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Пока что жителям остаётся надеяться на спонсоров, быть осторожными и, как это часто бывает в таких историях, выживать своими силами. А кирпичи - падают.
Ранее мы сообщали, что Алматы охватил мощный ураган, который разрушил несколько домой.
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