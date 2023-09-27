  • 27 Сентября, 17:02
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Дожди с порывистым ветром: погода в Казахстане на 3 дня

Сегодня, 14:51
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inbusiness.kz Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51
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Фото: inbusiness.kz

В ближайшие три дня на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По сообщению синоптиков, лишь на западе страны сохранится тёплая погода без осадков.

На востоке страны 28-29 сентября в ночные часы все ещё сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

"В ближайшие три дня на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на западе Казахстана, под влиянием Северо-западного антициклона, все еще сохранится погода без осадков. Ночью и утром в северной половине Казахстана, в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман", - говорится в сообщении.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается, лишь на юге, юго-востоке республики ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до 17-23, в горных районах 8-13 тепла.

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