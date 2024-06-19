Дожди с грозами обещают синоптики жителям Казахстана в ближайшие дни
Сегодня, 16:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
100Фото: baigenews.kz
Специалисты Казгидромета опубликовали прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане. В регионах ожидаются спад жары и обильные дожди, передаёт BaigeNews.kz.
"В ближайшие дни на западе Казахстана, где уже несколько дней стоит аномальная жара, ожидается спад температуры. 22 июня температура вернётся в своё климатическое русло за счёт ожидающихся обильных дождей", - сказано в прогнозе.
На севере и в центре страны после небольшого прекращения осадков снова ожидаются дожди с грозами, в отдельных регионах сильные дожди, град и шквал.
В горных районах юга республики будет неустойчивая погода. Лишь в восточных регионах погода прогнозируется без существенных осадков.
Самое читаемое
- Начальник колонии задержан в Акмолинской области
- До 70 процентов госслужащих могут перевести на удалёнку в Астане
- Акимат Астаны объявил конкурс с главным призом в 1 млн тенге
- Жестокое убийство казахстанки в Германии: появились новые подробности
- Проданный за бесценок "Ледовый дворец" в Шымкенте вернули в госсобственность