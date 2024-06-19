Дожди с грозами обещают синоптики жителям Казахстана в ближайшие дни

Специалисты Казгидромета опубликовали прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане. В регионах ожидаются спад жары и обильные дожди, передаёт BaigeNews.kz .

"В ближайшие дни на западе Казахстана, где уже несколько дней стоит аномальная жара, ожидается спад температуры. 22 июня температура вернётся в своё климатическое русло за счёт ожидающихся обильных дождей", - сказано в прогнозе.

На севере и в центре страны после небольшого прекращения осадков снова ожидаются дожди с грозами, в отдельных регионах сильные дожди, град и шквал.

В горных районах юга республики будет неустойчивая погода. Лишь в восточных регионах погода прогнозируется без существенных осадков.