Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали о погоде в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части республики пройдут дожди с грозами. Ливни ожидаются 29 августа на севере, юге и юго-востоке республики.

С вторжением области высокого давление на запад страны, здесь ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге и юго-востоке страны - шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях будет туман.

Прогнозируется также постепенное повышение температуры воздуха: днём в западных регионах до 27-35 градусов; в северо-западных областях - до 20-30 градусов; на севере - до 17-25 градусов; в центре - до 18-28 градусов.

На востоке страны основной фон температуры составит 18-28 градусов, в южных и юго-восточных областях ожидается понижение температуры воздуха до 22-30 градусов.