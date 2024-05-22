Дожди с грозами и порывистый ветер ожидаются в Казахстане

По прогнозам "Казгидромет", на большей части страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами и усилением шквалистого ветра, на севере - выпадение града, в ночные часы в горных районах Алматинской области - осадки (дождь, снег), передаёт BaigeNews. По республике ожидается туман, порывистый ветер.

На юге Карагандинской, Костанайской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.