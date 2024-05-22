Дожди с грозами и порывистый ветер ожидаются в Казахстане
Вчера, 08:31
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Вчера, 08:31Вчера, 08:31
329Фото: pixabay.com
По прогнозам "Казгидромет", на большей части страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами и усилением шквалистого ветра, на севере - выпадение града, в ночные часы в горных районах Алматинской области - осадки (дождь, снег), передаёт BaigeNews. По республике ожидается туман, порывистый ветер.
На юге Карагандинской, Костанайской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.
На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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