Дожди с грозами и град прогнозируют синоптики в Казахстане

Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

8-10 августа на большей части страны синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды.

"Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Наиболее интенсивные дожди ожидаются 8-9 августа на западе, 8-10 августа на северо-западе, севере, 9-10 августа - в центре, 10 августа на востоке страны. По Казахстану ожидается усиление ветра", - сказано в прогнозе.

На юге страны в дневное время сохранится очень сильная жара +38+45°С, а на северо-западе, севере республики ожидается постепенное понижение температуры до +15+22°С.