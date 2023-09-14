Дожди пройдут по всему Казахстану

Ближайшие дни будут дождливыми в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в течение трёх дней на большей части Казахстана по-прежнему сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

"Весь период - на востоке, 14-15 сентября - на севере, 15-16 сентября - на западе, 16 сентября - на северо-западе страны ожидаются сильные дожди, весь период в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега", - сообщили синоптики.

Отмечается, что значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Ожидается, что температура воздуха в северной части Казахстана ожидается ночью 3-10, днём 13-20 тепла, в южной части ночью - 7-15, днём - 18-25 тепла.