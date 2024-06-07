Дожди продолжаются: какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики на большей части Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

“В ближайшие дни на большей части Казахстана, под влиянием циклона из районов Москвы, сохранится неустойчивый характер погоды, во многих регионах пройдут кратковременные дожди; на северо-западе и севере страны временами сильные дожди, прогремят грозы, усилится ветер, днем возможен град”, - говорится в сообщении.

При этом на Казахстан продолжит поступать очень теплый воздух из Средиземноморья, и в результате столбики термометров в большинстве областей повысятся до 27-35 градусов, а на юге до 35-42 градусов.