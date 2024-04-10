Дожди продолжатся на большей части Казахстана в среду

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП “Казгидромет”.

На северо-западе, севере, востоке, в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и снега. На востоке страны – ночью сильные осадки – дождь и снег, днём – сильный дождь. Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на западе, юго-востоке грозы.

Температура воздуха 10 апреля в Северо-Казахстанской области достигнет +2…+7°C.

В Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях +5…+12°C.

В центре, на востоке страны +8…+18°C.

В области Жетысу и Алматинской области +10…+17°C.

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях +16…+21°C.

В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях +17…+25°C.