Дожди ожидаются на большей части Казахстана
Вчера, 12:50
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Вчера, 12:50Вчера, 12:50
340Фото: Кубань 24
21-23 мая в большинстве областей республики ожидаются дожди и грозы, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Казгидромет" .
"Атмосферные фронты вызовут кратковременные дожди с грозами, градом и усиление шквалистого ветра практически во всех областях. Лишь в отдельные дни в западных регионах под влиянием высокого давления будет прекращение дождей и в ночные часы ударят заморозки до 2 градусов. А юго-западные потоки обусловят дневной прогрев температуры в рамках майского климата: в западных, южных регионах повышение до 18-28 тепла, в северных, центральных, восточных регионах до 15-23 тепла, лишь 23 мая на крайнем севере страны понижение до 7-15 тепла", — говорится в сообщении.
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