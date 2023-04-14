Дожди на западе и метель на севере прогнозируют казахстанские синоптики

Специалисты "Казгидромета" представили прогноз погоды на предстоящие три дня, с 15 по 17 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным синоптиков, территория Казахстана окажется под властью активного, влажного циклона. Столкновение холода и тепла уже привело к фронтальным разделам. Теперь казахстанцев ждут неустойчивая погода и обильные осадки.

"На западе в виде дождя, в северных регионах – дождь переходящий в снег, метель, гололёд и туман. Поэтому утром 15 апреля жителей северных регионов страны ждёт снежная и ветреная погода. В южных регионах также ожидается спад жары и выпадение сильных дождей с грозами и градом. По всей территории ожидается сильный ветер, на юге страны с порывами 30 метров в секунду и более. В Западно-Казахстанской, с 16 апреля в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, с 17 апреля в Туркестанской областях в ночные часы ожидаются заморозки", — говорится в сообщении.