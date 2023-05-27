Дожди и заморозки ожидаются в некоторых регионах Казахстана в воскресенье

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По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны в воскресенье сохранится неустойчивая погода. В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части республики ожидаются дожди с грозами, а на севере, юге, в центре сохранится ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе – пыльная буря, днём на севере ожидается град.

На большей части Атырауской, Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

28 мая утром и днём на севере, в центре Акмолинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днём на севере области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. В Кокшетау 28 мая днём ожидается гроза.

В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днём 23-28 метров в секунду.

На юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

28 мая днём на севере, в центре Абайской области ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 метров в секунду.

На юге, севере, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный на юге, севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

Днём в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду.

28 мая днём на юго-востоке Павлодарской области ожидается ветер северный, порывы 18 метров в секунду.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днём град. Ветер южный днём на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём гроза. Ветер южный днём порывы 15-20 метров в секунду.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Алматы и Конаеве временами ожидается гроза, ветер при грозе порывы 15 метров в секунду.