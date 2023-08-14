Дожди и усиление ветра: погода в Казахстане на три дня
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
121Фото: vokrugsveta.ru
Дожди и усиление ветра в Казахстане на ближайшие три дня прогнозируют синоптики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Лишь в южных регионах страны ожидается погода преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.
На большей части республики температурный фон постепенно начнет повышаться, за исключением западных регионов, где ожидается небольшой спад жары.
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