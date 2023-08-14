  • 14 Августа, 18:42
  • BAIGENEWS
Миннацэкономики начало проверку коммунальных предприятий
Казахстанские школьники произвели фурор на международной олимпиаде по географии
Шахтёры "Казахмыса" в области Улытау устроили забастовку
КТК завершил плановые работы на выносном причальном устройстве
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения изменили в Казахстане
ТЭЦ-3 в Астане готова к отопительному сезону на 90%
Елена Рыбакина проиграла в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале
Бесплатным питанием обеспечат всех учеников начальных классов в Казахстане
Токаев поздравил премьер-министра Пакистана с Днем независимости
На водоёмах ЗКО спасены трое подростков и ещё одного ищут
Сотню тысяч мальков спасли из водоема в Атырау
"Барыс" проиграл все матчи и стал последним в группе на турнире в Казани
Подачу электроэнергии в ряд населенных пунктов ограничили в Мангистау
Участок проспекта Аль-Фараби перекроют на ремонт в Астане
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Дожди и усиление ветра: погода в Казахстане на три дня

Сегодня, 17:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
vokrugsveta.ru Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
121
Фото: vokrugsveta.ru

Дожди и усиление ветра в Казахстане на ближайшие три дня прогнозируют синоптики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Лишь в южных регионах страны ожидается погода преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.

На большей части республики температурный фон постепенно начнет повышаться, за исключением западных регионов, где ожидается небольшой спад жары.

Самое читаемое

Наверх