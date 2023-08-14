Дожди и усиление ветра: погода в Казахстане на три дня

Дожди и усиление ветра в Казахстане на ближайшие три дня прогнозируют синоптики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Лишь в южных регионах страны ожидается погода преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.

На большей части республики температурный фон постепенно начнет повышаться, за исключением западных регионов, где ожидается небольшой спад жары.