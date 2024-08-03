Дожди и грозы: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны

По прогнозам "Казгидромета", в воскресенье 4 августа на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами. Лишь на юге, в центре страны погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz .

По республике ожидается усиление ветра, град, в северных, восточных областях шквал, на юго-западе, севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман.

Днем в Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, в областях Жетысу, Абай, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, Абай, на востоке, юге, в центре Актюбинской, на севере Атырауской, на севере, в центре Восточно-Казахстанской, на большей части области Улытау, Павлодарской области, на юге, востоке Акмолинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, в южной части Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской, на западе, в центре Алматинской области, на западе области Улытау, на севере, в центре области Жетысу, на большей части Жамбылской области, на юге, в центре области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.

В Астане 4 августа утром и днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы днём сохранится сильная жара 35 градусов.

Днём в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на большей части области сохранится сильная жара 35-37 градусов. В Конаеве днём сохранится сильная жара 35-37 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на севере, в центре, востоке области Улытау ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на севере области временами порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днём ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Карагандинской области, днем в северной половине области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем в центре, юге области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Караганде днём ожидается гроза.

4-5 августа днем на большей части области Жетысу сохранится сильная жара 35-39 градусов. В Талдыкоргане 4-5 августа днём сохранится сильная жара 36-38 градусов.

Днём на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на востоке области 15-20 м/с.

Днём в Атырауской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Атырау сильная жара 35-36 градусов.

Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем гроза, на юге области град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Мангистауской области ожидается туман. Днём на большей части области ожидается сильная жара 38-40 градусов.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный днем в центре области 15-20 м/с.