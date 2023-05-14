Дожди, грозы и заморозки обещают казахстанцам в понедельник

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"Казгидромет" снова объявил штормое предупреждение в большинстве регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

По прогонозам синоптиков, на большей части РК 15 мая сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, днём на юго-западе области сильный дождь с грозой и градом. По республике ожидается усиление ветра, на севере — туман, днем на юге — пыльная буря.

Днём на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь.

Ночью на севере, востоке Акмолинской, Павлодарской, на западе Абайской, на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1-3 градусов, на западе, севере Костанайской, на западе Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге области Жетысу и Актюбинской, на северо-западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 мая в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, ветер западный, при грозе 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Алматы днём ожидается гроза.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области и в Кокшетау ожидаются заморозки 3 градуса.

В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На северо-западе Северо-Казахстанской области туман. Ветер западный днём на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

15 мая ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 метров в секунду. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Днём на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днём на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте и Туркестане 15 мая ветер северо-восточный, восточный днём порывы 15-20 метров в секунду.

15 мая на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в центре области 15-20 метров в секунду. В Кылылорде и по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на востоке Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, на юге, востоке области 15 метров в секунду.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озёр 23-28 метров в секунду. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

15-16 мая ночью на севере, востоке Павлодарской области и в Павлодаре ожидается туман, заморозки 3 градуса.