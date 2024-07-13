Дожди, грозы и шквал: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", в воскресенье по стране ожидаются дожди, на северо-западе, юго-востоке, юге, в центре – сильные дожди, грозы, град, шквал. Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе в ночные и утренние часы ожидается туман, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в Алматинской области и в области Жетысу, на юге области Абай сохранится сильная жара.

На северо-западе Мангистауской, на юго-западе, севере, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской областей сохранится, в Атырауской, на юго-западе Актюбинской областей, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Мангистауской областях, на западе Жамбылской области и области Улытау, на юге Костанайской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей сохранится, на юго-востоке Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный на северо-востоке, в центре области 17-22 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный днем порывы 17-22 м/с.

Утром и днем в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, град. На юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов.

В Алматы днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве днем сохранится сильная жара до 35 градусов.

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На востоке, юге Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер северный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза. Днем на западе, севере, востоке области град, шквал. Утром и днем на востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

На юге области Абай ожидается сильная жара 38 градусов.

Днём на севере, в центре Кызылординской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, днем на большей части области гроза. Ветер юго-западный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гроза.

Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период 14-15 июля 2024 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

13-14 июля утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 14 июля порывы 25 м/с. В Таразе 13-14 июля утром и днем ожидается гроза, град, шквал. 13-14 июля ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

14 июля днем на востоке области Улытау ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Жезказган: 14 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.