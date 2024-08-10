Дожди, грозы и пыльная буря: в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу "Казгидромета", 11 августа на большей части территории страны ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на востоке, юго-востоке – сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере и в центре ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области, области Абай, на востоке областей Улытау и Жетысу, на западе, востоке Карагандинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре Восточно-Казахстанской, в южной половине Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, в областях Улытау и Жетысу, в северной половине Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе, юге Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей.

11 августа ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с. В Алматы ночью ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 м/с.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на юге, в центре области 15-20 м/с. В Актобе временами ожидается гроза.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, юго-востоке области 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гроза.

Днём в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днем на юге, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Кызылорде днём ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днём град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. На западе, востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днём на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Утром и днём на западе, севере Костанайской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Костанае в конце дня ожидается гроза.

Ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь, гроза. Днем гроза, на севере, востоке области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью по области Абай ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза. В Жезказгане днём ожидается гроза.