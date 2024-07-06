Грозу, град и шквалистый ветер обещают казахстанцам в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, в центре, на востоке страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы – туман, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на западе Актюбинской области сохранится сильная жара.

В Мангистауской, на западе, востоке, в центре Атырауской, на северо-западе, юге Западно-Казахстанской, на юге, западе Алматинской областей, на севере, востоке области Жетысу сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях, в области Улытау, на севере, востоке области Жетысу, на юге Костанайской, на юге Карагандинской, на юго-востоке Атырауской, на западе Мангистауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

7 июля ночью на востоке области Улытау ожидается гроза. Днем на востоке области временами сильный дождь, гроза, шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. В Жезказгане днём гроза.

В Карагандинской области ожидается гроза. В центре, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман. В Караганде гроза, ночью и утром туман.

На востоке области Жетысу ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, град. На севере, западе, юге области гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре днём ожидается гроза.

На северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. 7-8 июля днём на большей части области сохраняется сильная жара 37-42 градусов. В Актау днём сохраняется сильная жара 38-40 градусов.

Ночью на востоке, юге Костанайской области ожидается гроза, днём на большей части области гроза, на севере области град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, утром и днём на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днём ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днём по области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В Атырау днём ожидается гроза. Днём сохраняется сильная жара до 37-39 градусов.

Утром и днём на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы утром и днём ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На большей части области гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днём ожидается гроза.

Днём на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днём по области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Уральске днём ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 18 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днём ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза. Днём гроза, на западе, севере, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее днём ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный днем в центре области 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане днём ожидается гроза. Ветер северо-западный, днём порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днём ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Жамбылской области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Таразе днём ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днём на западе области сохраняется сильная жара 36 градусов.