Сегодня, 18:14

Сегодня, 18:14

Астанчан предупредили о грозе, пыльной буре и ветре.

Алматинцев и жителей Жетысу – о сильной жаре.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Атырауской области.

Гроза, град, пыльная буря, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.

Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в области Абай, Алматинской, Туркестанской областях и ВКО.

Сильный дождь, гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау.

Сильный дождь, гроза, град и ветер ожидаются в СКО и Актюбинской области.

В Улытау – гроза, ветер, жара и высокая пожарная опасность.

Ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Карагандинской области, Улытау и Жетысу.

Ветер – в ЗКО.

Гроза, град, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Павлодарской области.

Шквал, пыльная буря, гроза, град, ветер, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

Гроза, град, шквал, туман, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Костанайской области.

Сильный дождь, град, шквал, гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.

Пыльная буря, ветер, жара, высокая пожарная опасность – в Туркестанской области.