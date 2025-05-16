Дожди, град и жара: во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупредили казахстанцев о резком изменении погодных условий.
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Астанчан предупредили о грозе, пыльной буре и ветре.
Алматинцев и жителей Жетысу – о сильной жаре.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Атырауской области.
Гроза, град, пыльная буря, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.
Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в области Абай, Алматинской, Туркестанской областях и ВКО.
Сильный дождь, гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау.
Сильный дождь, гроза, град и ветер ожидаются в СКО и Актюбинской области.
В Улытау – гроза, ветер, жара и высокая пожарная опасность.
Ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Карагандинской области, Улытау и Жетысу.
Ветер – в ЗКО.
Гроза, град, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Павлодарской области.
Шквал, пыльная буря, гроза, град, ветер, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
Гроза, град, шквал, туман, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Костанайской области.
Сильный дождь, град, шквал, гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.
Пыльная буря, ветер, жара, высокая пожарная опасность – в Туркестанской области.
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