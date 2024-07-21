Дождь, жару и шторм обещают синоптики казахстанцам в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", 22 июля на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на севере, юго-западе, востоке ожидаются сильные дожди. На севере, в центре РК ночью и утром – туман, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в области Жетысу, на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара.

В Атырауской, на северо-западе, в центре, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей, на западе области Улытау сохраняется, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, на юге, востоке, северо-западе Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской областей сохраняется, на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны

22 июля днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман.

Ночью на западе, севере Мангистауской области ожидается сильный дождь. На большей части области ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере области 15-20 м/с. В Актау временами ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Днём в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с.

Днём на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20. В Кокшетау днём ожидается гроза.

Ночью на севере, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза. Днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днём на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днём град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днём в северной половине Костанайской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем в северной половине области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Костанае днём ожидается гроза.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее утром и днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с.

Днём на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днём ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается гроза.

Днём на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днём ожидается гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днём на западе, юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. В Актобе ночью ожидается гроза.

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. В Атырау днём жара 35-37 градусов.