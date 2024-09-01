Дождь, ветер и заморозки: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану 1 сентября

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории Казахстана по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на востоке страны днем сильные дожди, град, шквал, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, юго-востоке республики – погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

На севере Акмолинской, Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В областях Абай, Улытау, на западе Западно-Казахстанской, в центре, на востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей, в северной половине области Жетысу сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В большинстве областей объявлено штормовое предупреждение.

1 сентября в Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Алматинской области, а также областях Жетысу и Улытау ожидается ветер северо-западный днем на юге, в горных районах порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на юге области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Караганде днём гроза

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный днем в горных районах 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный днем на севере, западе области 15-20 м/с.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Днём на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Петропавловске ветер северный днем 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре области 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере области, днем на большей части области гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный утром и днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, в центре области Абай ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, в центре области, днем на большей части области гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Семее гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.