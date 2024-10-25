Дождь, ветер и туман: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в большистве регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

26 октября ночью и утром на востоке области Улытау ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гололед, туман.

Ночью и утром в Астане; а также на западе, севере, востоке Актюбинской области; на севере, юге, востоке Атырауской области и временами в Атырау ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный днем на востоке области 15-20 м/с.

Днём на западе, востоке Алматинской области ожидается восточный ветер порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер восточный днём порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 26-27 октября ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 26 октября утром и днем порывы 23-28 м/с. В Таразе 26-27 октября ночью и утром ожидается туман. 26 октября ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на юге, в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. На северо-востоке области ожидается туман.