  • 15 Августа, 22:18
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Дождь, ветер, град ожидаются в Казахстане

Сегодня, 20:47
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
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Фото: pixabay.com

16 августа на большей части Казахстана сохраняются дожди с грозами, в горных районах юго-востока страны - осадки в виде дождя и мокрого снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Лишь на юге, севере и в центре республики ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере, в центре страны в ночные и утренние часы ожидается туман, на востоке страны днём - град.

Днём на большей части Атырауской области ожидается сильная жара до 36°С. В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской областей, на западе области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Северо-Казахстанской, на юге Алматинской, на западе Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

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