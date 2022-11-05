Дождь, туман и гололёд обещают казахстанцам в воскресенье

Фото: dzen.ru

На всей территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды.

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 6 ноября в девяти регионах страны и столице, передаёт BaigeNews.kz.

На всей территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юго-западе Казахстана ожидается сильный дождь. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере — гололёд.

В Астане 6 ноября ожидается юго-западный, западный ветер, временами с порывами до 15 метров в секунду.

На севере Акмолинской области гололёд, низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части, днём на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидаются позёмка, на дорогах гололедица. Ветер западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

6 ноября ночью на юго-западе, днём на юго-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на севере, юге, западе области 15-20 метров в секунду. В Актау днём 6 ноября ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 метров в секунду.

На севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман, гололёд. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе утром туман.

6 ноября на севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

На севере, юге и в горных районах Жетысуской области ожидаются туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озёр 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области гололёд, низовая метель. Ветер западный ночью 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днём на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске гололёд, низовая метель. Ветер западный 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.

На севере Павлодарской области ожидается гололёд. Ветер западный, ночью на севере региона, днём на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

На востоке Карагандинской области туман.