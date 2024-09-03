Дождь со снегом и заморозки ожидаются в Казахстане

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов 3 сентября на севере, востоке, юго-востоке РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в ночные и утренние часы прогнозируется туман, ночью на востоке и юго-востоке страны возможен переход дождя в снег, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На остальной территории страны под влиянием антициклона — погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе Казахстана с пыльной бурей.

На востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Западно-Казахстанской, в центре Атырауской, в центре Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.