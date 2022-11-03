Дождь со снегом и метель обещают синоптики в Казахстане 4 ноября

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Прогноз погоды на 4 ноября представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере – гололёд", - говорится в сообщении.

Днём на западе Акмолинской области и севере Костанайской области пройдут сильные осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.