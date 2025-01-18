По прогнозам "Казгидромета", в Казахстане 19 января ожидаются осадки в виде снега и дождя, в северо-западных, северных, центральных, восточных регионах – снег. По республике ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

19 января на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами туман, гололёд.

На западе, севере Карагандинской области и в Караганде ожидается низовая метель. На юге, востоке области временами туман.

На севере, юге, востоке Атырауской области и в Атырау ожидаются туман, гололёд.

19 января ночью и утром на юге области Абай ожидается туман.

На западе, севере области Улытау ожидается низовая метель. Ночью на юге области низовая метель, днем на юге области осадки (дождь, снег), гололёд. На юге, востоке, в центре области временами туман. В Жезказгане ожидается низовая метель. Временами туман.

На северо-западе, юге Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Алматы и Конаеве временами ожидается туман.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Актюбинской области ожидается низовая метель, гололёд, днем гололёд. В Актобе также прогнозируют гололёд.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман.

На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Акмолинской области ожидается низовая метель.

Ночью на севере, в центре области Жетысу и в Талдыкоргане ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. В Актау ночью и утром гололёд.

По всей Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд.

Днём на западе, юге, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, западе области и в Костанае туман.