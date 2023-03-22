Дождь, снег и туман ожидаются 23 марта в некоторых регионах страны

Фото: instalook.ru

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Улытауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, практически на всей территории страны будет ясная погода без осадков. Лишь в северной половине республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки: дождь и снег. По республике сохранятся туман, на севере, в южной половине — гололёд, усиление ветра.

С 23 по 25 марта в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях сохранится плюсовая температура воздуха. В Костанайской и Улытауской (на севере Улытауского, Жанааркинского районов) областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

23 марта на севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днём ожидается 1-6 тепла. В Петропавловске небольшие осадки (дождь, снег), гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днём ожидается 2-4 тепла.

23 марта ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман.

Днём 23 марта на севере Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололёд. Ветер юго-западный днем на севере области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 4-9, на севере области 1 тепла.

На юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Температура воздуха днём 0-5, на юге области 10 тепла.