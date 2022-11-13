Дождь, снег и туман. Какой будет погода в Казахстане в понедельник

Фото: ushayka.ru

"Казгидромет" дал прогноз на 14 ноября. Синоптики отмечают, что на большей части территории страны пройдут осадки, на северо-западе, севере, юге сильные: дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz.

Также ожидаются гололёд, метель, усиление ветра, на севере, в центре, юге страны очень сильный ветер 30 метров в секунду и более. По республике ожидаются туманы.

Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах.

На юге Павлодарской, на севере Карагандинской, в горных перевалах Туркестанской, ночью на севере, востоке Акмолинской, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской областей ожидается усиление юго-западного ветра временами порывы 30 метров в секунду и более.

На севере Улытауской, Карагандинской, на юге, востоке Костанайской, на западе, севере Акмолинской, в горных районах Туркестанской областей ожидаются сильные осадки: дождь, снег.

На большей части Улытауской области метель, гололёд. Ветер юго-западный, южный 15-20 порывы 23-28 метров в секунду. В Жезказгане на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный 15-20 метров в секунду.

На севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололёд. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

На севере Актюбинской области ожидаются метель, гололёд. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ожидаются метель, гололёд. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте и Туркестане юго-западный ветер 15-20, утром и днём порывы 25 метров в секунду.

В Атырауской области ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Атырау: 14 ноября ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.

В Костанае ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки: дождь, снег. На севере, западе, области ожидается гололёд. Ветер южный ночью 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днём на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 14 ноября ожидаются дождь, снег, гололёд. Ветер южный ночью 15-20 метров в секунду.