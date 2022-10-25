Дождь, снег и туман: какая погода ожидается в Казахстане в среду

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Штормовое предупреждение объявлено в Астане, а также Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жетысуской, Улытауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской и Туркестанской областях.

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 26 октября в 12 областях и столице страны, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается туман. Днём на севере, востоке области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днём на западе, севере, востоке области 15-20, временами порывы 23 метров в секунду. В Кокшетау днём ожидаются туман, гололед.

В Астане ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем, порывы 15-20 метров в секунду.

Днём в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки: дождь и снег. На юге и в горных районах туман. Днём на востоке и в горных районах области ветер западный, 15-20 метров в секунду.

В Алматы днм синоптики прогнозируют туман. В Конаеве днём также ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный ночью в центре области, 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в центре области 23 метров в секунду. В Кызылорде ветер юго-западный, западный днём, 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в центре, горных районах области Жетысу туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольких озер порывы 17-22 метров в секунду.

Днем на большей части Улытауской области юго-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане днем юго-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области сильный дождь. В горных районах туман. Ветер юго-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, днём на горных перевалах 25 метров в секунду. В Шымкенте ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане утром и днем ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Актюбинской области гололёд. Ветер западный, северо-западный на востоке, юге, в центре области, порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Костанайской области туман, гололёд, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае туман, гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем, 15-20 метров в секунду.

Днём на западе, юге Павлодарской области ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Западно-Казахстанской области туман. В Уральске ночью и утром туман.

На большей части Северо-Казахстанской области осадки: дождь, снег. На севере, западе, востоке области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске возможны дождь, снег, туман, гололёд.

На юго-западе, в горных районах Жамбылской области сильные осадки: дождь с переходом в снег. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в горных районах 15-20 метров в секунду, на юго-западе области, в горных районах порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе ночью и утром туман. Утром и днём 26 октября юго-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.