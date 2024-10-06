Дождь, снег и сильный ветер: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" дал прогноз погоды в Казахстане 7 октября. В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики отмечают, что антициклон сохранит погоду без осадков на большей части Казахстана. И только на востоке и юго-востоке под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь с грозой, в горных районах осадки, днем временами сильные осадки: дождь и снег. На западе, юге, востоке страны ожидается усиление ветра, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман.

В Карагандинской области, в области Абай, на востоке области Улытау, на севере, северо-востоке Актюбинской, на севере Западно-Казахстанской, на юго-востоке Жамбылской, на западе, юго-востоке Костанайской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юго-западе, юго-востоке Мангистауской областей сохранится, на большей части Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на юге, востоке Северо-Казахстанской ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, в области Улытау, на юго-западе Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Мангистауской областей, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетысу, на севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

7 октября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 7-9 октября ночью и утром в горных районах области туман. 8-9 октября ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-восточный днем на западе, юге порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днём на юге, востоке, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, в центре области 15-20 м/с.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Днём в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки: дождь, снег. На юге, в предгорных районах области гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный, В Конаеве ветер западный с переходом на восточный, временами порывы 18 м/с.

Днём в горных районах области Жетысу ожидаются временами сильные осадки: дождь и снег). Днем на востоке, в центре области гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается ветер северо-западный днем на севере, востоке 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау днём ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.