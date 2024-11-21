Дождь, снег и метель ожидают казахстанцев 21 ноября
21 ноября на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега.
Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
111Фото: tut.by
По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в северной половине - метели, передаёт BaigeNews.kz.
На севере, днем на востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На западе Казахстана сохранится погода без осадков.
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