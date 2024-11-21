  • 21 Ноября, 11:38
  • BAIGENEWS

Дождь, снег и метель ожидают казахстанцев 21 ноября

21 ноября на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега.

Сегодня, 10:44
АВТОР
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tut.by Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44
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Фото: tut.by

По республике ожидаются туман,  гололед,  усиление ветра, в северной половине - метели, передаёт BaigeNews.kz.

На севере, днем на востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На западе Казахстана сохранится погода без осадков. 

 

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