Дождь, снег, гроза и заморозки: в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", в понедельник 21 октября на большей части территории республики пройдут дожди, на юге, юго-востоке с грозами, ночью на западе, северо-западе страны ожидаются сильные дожди, в ночные часы в северных областях прогнозируются дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ночью и утром ожидается туман, на юге, востоке, в центре – усиление ветра.

Ночью на западе, в центре области Жетысу сохранятся заморозки 3 градуса.

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

21 октября ночью и утром на севере, востоке Костанайской области и в Костанае ожидается туман.

Ночью на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью ожидается гроза.

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области временами сильный дождь. На севере, юге области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В области Улытау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь.

21-22 октября ночью и утром на западе, востоке, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 21 октября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с, 22 октября в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман. 22 октября днем ожидается гроза.