Дождь с переходом в снег: в МЧС обратились к водителям

По прогнозам "Казгидромета" в Казахстане ожидается ухудшение погодных условий: дождь с переходом снег, понижение температуры воздуха, усиление ветра, метель, гололед, туман. В МЧС дали рекомендации водителям, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, по этой причине в ряде регионов страны закрыты автодороги республиканского и областного значения, а также объявлены штормовые предупреждения.

"МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности: Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее спасатели дали рекомендации жителям Алматы.

Напомним, по пронозам синоптиков, на выходных Казахстан окажется в эпицентре арктического вторжения. В связи с этим на большей части страны ожидаются снегопады.