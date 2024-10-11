Дождь с переходом в снег: в МЧС обратились к водителям
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По прогнозам "Казгидромета" в Казахстане ожидается ухудшение погодных условий: дождь с переходом снег, понижение температуры воздуха, усиление ветра, метель, гололед, туман. В МЧС дали рекомендации водителям, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, по этой причине в ряде регионов страны закрыты автодороги республиканского и областного значения, а также объявлены штормовые предупреждения.
"МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности: Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее спасатели дали рекомендации жителям Алматы.
Напомним, по пронозам синоптиков, на выходных Казахстан окажется в эпицентре арктического вторжения. В связи с этим на большей части страны ожидаются снегопады.
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