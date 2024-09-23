Дождь с переходом в снег прогнозируют синоптики в Казахстане

"С прохождением атмосферных фронтов на севере и востоке республики 26 сентября в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки, дождь с переходом в снег, ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2-7 градусов мороза. На остальной территории с влиянием северо-западного антициклона ожидается погода без осадков", - говорится в сообщении.

По республике прогнозируют усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны будет туман.

Температура воздуха понизится днём: на западе страны до +18+26°С, на севере, востоке до +5+10°С, в центре до +7+15°С, на юге до +12+20°С, в горных районах до +2+10°С.